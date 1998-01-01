В одной из больниц индийского города Мумбаи произошел сильный пожар, погибли два человека, около 15 пострадали. На видеокадрах очевидцев видно, как из окон здания вырываются языки пламени и дым.

Пациенты и персонал в панике пытаются покинуть здание, на выходе образовалась давка. Спасатели выносят лежачих больных. Сообщается, что из медучреждения удалось эвакуировать 47 человек.

Число погибших и пострадавших может возрасти, так как кто-то мог оказаться заблокирован огнем и не смог покинуть помещения.

На месте ЧП работают десять пожарных расчетов.

Ранее Пятый канал публиковал видео, как в Рио-де-Жанейро полыхает больница.