Силы ПВО сбили 15 беспилотников, летевших на Москву

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 64 0

На местах падения обломков работают оперативные службы, сведений о пострадавших пока нет.

Атака дронов ВСУ на Москву 10 октября — сколько сбили

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

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Тема:
Атака беспилотников на Москву

Пятнадцать беспилотников уничтожены на подлете к Москве 10 октября. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере МАКС.

«Сбиты 15 беспилотников, летевших на Москву», — написал глава города.

К местам падения обломков направлены специалисты оперативных ведомств. Информация о пострадавших и разрушениях на момент сообщения не поступала.

Ранее в тот же день Собянин сообщал об уничтожении десяти дронов, направлявшихся к столице.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Атака беспилотников на Москву
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