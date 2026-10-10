Силы ПВО сбили 15 беспилотников, летевших на Москву
На местах падения обломков работают оперативные службы, сведений о пострадавших пока нет.
Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев
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Пятнадцать беспилотников уничтожены на подлете к Москве 10 октября. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере МАКС.
«Сбиты 15 беспилотников, летевших на Москву», — написал глава города.
К местам падения обломков направлены специалисты оперативных ведомств. Информация о пострадавших и разрушениях на момент сообщения не поступала.
Ранее в тот же день Собянин сообщал об уничтожении десяти дронов, направлявшихся к столице.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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