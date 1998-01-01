Актриса Екатерина Вуличенко, известная многим по ролям в сериалах «Татьянин день», «Джек-пот для Золушки», «Первый после Бога» стала мамой во второй раз. У звезды родился сын. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Instagram @vulichenko

Известно, что у Вуличенко есть старшая дочь София, которая родилась в браке с финансистом Денисом Трифоновым. Пара рассталась в 2014 году. Второго супруга актрисы и отца малыша зовут Марат. Они познакомились в столице около двух лет назад.

Поклонники засыпали поздравлениями Екатерину.

— Поздравляю!!! Счастье Вселенское!!! Желаю здоровья Вам и малышу!!! Любви и радости вашей семье!!!

— Катенька! Поздравляем с новорожденным! Мира и благополучия вашей семье и счастливого материнства вам!

Ранее Пятый канал рассказывал, что 5 декабря, в один день, сыновья появились в семье Елизаветы Боярской и Максима Матвеева, а также молодоженов Регины Тодоренко и Влада Топалова.