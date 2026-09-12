«Это случилось!» — У Гарика Харламова и Катерины Ковальчук родился ребенок

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 327 0

У комика уже есть дочь Анастасия от брака с актрисой Кристиной Асмус.

У Гарика Харламова и Катерины Ковальчук родился ребенок

Фото: legion-media/PhotoXPress.ru

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У Гарика Харламова и Катерины Ковальчук родился ребенок

Комик Гарик Харламов и актриса Катерина Ковальчук стали родителями. О пополнении в семье рассказал юморист Азамат Мусагалиев в шоу «Кстати», объяснив отсутствие коллеги на съемках.

По словам Мусагалиева, Харламов пропустил выпуск программы из-за рождения ребенка. При этом пол и имя малыша пока не раскрываются, а сами супруги официально не комментировали появление наследника.

«Ребята, сегодня это случилось. Гарика нет, но на это есть наконец-то уважительная причина. Наш Гарик прямо сейчас в это мгновение становится папой второй раз!» — сообщил Мусагалиев.

О беременности Ковальчук ранее появлялась информация, однако актриса не подтверждала эти сообщения. Семья старалась не афишировать изменения в личной жизни.

Для Гарика Харламова это второй ребенок. От предыдущего брака с актрисой Кристиной Асмус у него есть 12-летняя дочь Анастасия.

Гарик Харламов и Катерина Ковальчук познакомились на съемках комедии «Гусар». В июне 2024 года артисты зарегистрировали брак, а в августе того же года провели свадебное торжество.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезда сериала «Слово пацана» Рузиль Минекаев и его жена Азиза ждут второго ребенка. Супруга актера поделилась в социальных сетях видео, на котором заметен ее округлившийся живот. У Рузиля и Азизы уже есть сын Рэмиль, который родился в 2023 году.

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