У Гарика Харламова и Катерины Ковальчук родился ребенок

Комик Гарик Харламов и актриса Катерина Ковальчук стали родителями. О пополнении в семье рассказал юморист Азамат Мусагалиев в шоу «Кстати», объяснив отсутствие коллеги на съемках.

По словам Мусагалиева, Харламов пропустил выпуск программы из-за рождения ребенка. При этом пол и имя малыша пока не раскрываются, а сами супруги официально не комментировали появление наследника.

«Ребята, сегодня это случилось. Гарика нет, но на это есть наконец-то уважительная причина. Наш Гарик прямо сейчас в это мгновение становится папой второй раз!» — сообщил Мусагалиев.

О беременности Ковальчук ранее появлялась информация, однако актриса не подтверждала эти сообщения. Семья старалась не афишировать изменения в личной жизни.

Для Гарика Харламова это второй ребенок. От предыдущего брака с актрисой Кристиной Асмус у него есть 12-летняя дочь Анастасия.

Гарик Харламов и Катерина Ковальчук познакомились на съемках комедии «Гусар». В июне 2024 года артисты зарегистрировали брак, а в августе того же года провели свадебное торжество.

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