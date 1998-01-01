Минздрав предупреждает: в морозы лучше есть высокоуглеводную, и даже жирную пищу

С приходом морозов на большую часть России населению необходимо восполнять энергию, которую организм тратит на борьбу с холодом, а потому следует ввести в свой рацион высокоуглеводную, и даже жирную пищу. Об этом рассказал Агентству городских новостей «Москва» главный внештатный специалист-диетолог министерства здравоохранения РФ Виктор Тутельян.

— В холодное время года часть пищи, которую мы съедаем, идет на покрытие энергетических нужд, связанных с согреванием, это так называемый пищевой термогенез. При внешней холодной температуре эти траты конечно повысятся, поэтому можно рекомендовать к употреблению высокоуглеводную пищу, в небольшом количестве не повредит также жирная пища. При этом, углеводы перерабатываются организмом быстрее, соответственно — богатая углеводами пища быстрее согревает, — сказал Тутельян.

Однако он предостерег: вне зависимости от времени года нужно потреблять столько калорий, сколько организм тратит, чтобы избежать полярных последствий — ожирения или истощения организма.

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