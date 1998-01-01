Елизавета Туктамышева рассказала в Twitter, что не огорчается Дню Рождения в больнице. По ее мнению, главное, что друзья рядом.

it doesn't matter that I am in the hospital on my birthday, the main thing is what kind of people around me! 🎈🥰❤️ pic.twitter.com/beTe90Wuh4 — Elizaveta Tuktamysheva (@TuktikLiza) 17 декабря 2018 г.

— Не важно, что я в больнице на свой день рождения. Главное, кто рядом со мной.

Елизавета Туктамышева, известная по своим ярким выступлениям на льду, лежит в больнице с воспалением легких. Из-за недуга она пропустит Чемпионат России в Саранске.

Подписчики поздравили Елизавету и пожелали ей скорейшего выздоровления.

— Ты выглядишь такой усталой и красивой одновременно. Как такое вообще возможно? В любом случае, с Днем Рождения, Императрица (фанатское прозвище Туктамышевой — прим. ред.)!

— Надеюсь, ты скоро поправишься. Так рады видеть тебя в окружении любящих людей.

Ранее Пятый канал рассказывал, почему Туктамышева заняла только третье место на канадском Гран-при.