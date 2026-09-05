Уиткофф планирует на пенсии вспоминать встречи в Кремле

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 28 0

По словам спецпосланника президента США, такие события навсегда останутся в памяти.

Уиткофф планирует на пенсии вспоминать встречи в Кремле

Фото: © РИА Новости/Михаил Метцель

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Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что будет вспоминать встречи с российским лидером Владимиром Путиным после выхода на пенсию. Об этом он сказал во время переговоров в Кремле.

Уиткофф отметил, что перед началом встречи вместе с коллегами ожидал переговоров и обсуждал, что такие события останутся в памяти.

«Мы ждали этой встречи сегодня, и мы были за дверьми этого кабинета <…> мы говорили о том, что когда мы выйдем на пенсию, у нас будет очень много историй, которые мы можем вспомнить, и общение с вами будет одной из самых лучших и самых памятных», — сказал спецпосланник президента США.

Переговоры Владимира Путина с представителями США проходят в Представительском кабинете президента в Сенатском дворце Кремля. В российскую делегацию входят помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дональд Трамп продолжает предпринимать попытки для урегулирования российско-украинского конфликта. Российский лидер отметил, что Москва готова представить американской стороне свое видение ситуации вокруг Украины. В ходе переговоров планируется обсудить различные аспекты возможного урегулирования.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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Уиткофф планирует на пенсии вспоминать встречи в Кремле

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