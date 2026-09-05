Ида Галич о переезде в Москву: «Как много я плакала»
Блогер поделилась редким кадром и детскими воспоминаниями
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Ида Галич поделилась первыми воспоминаниями о Москве
Ида Галич опубликовала в личных соцсетях фото из детства.
Архивная семейная фотография сделана вскоре после переезда блогера в Москву. Маленькая Ида на снимке стоит с родителями на фоне заснеженного Кремля.
Детское фото Иды Галич.
В подписи к посту знаменитость вспомнила, как сложно в подростковом возрасте ей дался переезд в Москву.
«Когда мне было 13 лет, мы с родителями переехали в Москву. На белой „Волге“ с регионом 15. Как много я плакала и просила отвезти меня обратно во Владикавказ! Сейчас я не представляю своей жизни в каком-либо другом мегаполисе мира», — поделилась звезда в соцсетях.
Символично, что признание Галич опубликовала в День города Москвы. Признание в любви к столице приобрело особый смысл.
Ида отметила, что выставляет снимок не в первый раз: ей очень нравится этот семейный кадр.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ида Галич собирается родить еще двух детей.
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