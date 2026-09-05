Путин: Уиткофф и Кушнер после Москвы отправятся в Киев

Российский лидер проводит переговоры с представителями США в Представительском кабинете президента в Сенатском дворце Кремля.
Фото: © РИА Новости
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Президент России Владимир Путин заявил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер после визита в Москву отправятся в Киев. Об этом сообщило ТАСС.
В настоящее время российский лидер проводит переговоры с представителями США в Представительском кабинете президента в Сенатском дворце Кремля. В начале встречи президент попросил передать Дональду Трампу наилучшие пожелания и слова благодарности.
В российскую делегацию входят помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву в субботу днем. Самолет с представителями США прибыл в московский аэропорт Внуково в 12:52 по московскому времени.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин поручил на трое суток прекратить удары по Киеву в связи с подготовкой контактов с американскими представителями.
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