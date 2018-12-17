Погасивших Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге зафиксировала видеокамера

, 21:14 Эксклюзивное видео 438

На кадрах видно, что в момент, когда погас огонь, у мемориала находились четверо — их ищет полиция.

Фото, видео: 78.ru, © РИА Новости / Юрий Абрамочкин

Неизвестных вандалов, погасивших вечером 14 декабря Вечный огонь на Марсовом поле в Санкт-Петербурге, зафиксировала видеокамера.  На кадрах видно, как у чаши стоит компания из шести человек. Потом двое уходят, оставшиеся совершают какие-то манипуляции, и в результате в какой-то момент огонь гаснет. Некоторое время хулиганы разглядывают результат своей деятельности, а потом удаляются. 

По данным 78.ru, о том, что Вечный огонь на Марсовом поле не горит, по телефону службы «112» сообщил мужчина. Прибывшие на место полицейские вызвали сотрудников «ПетербургГаза», которые восстановили горение.

Ранее Пятый канал сообщал, что по факу происшествия возбуждено уголовное дело по статье: «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». Мемориал сообружен на месте братских могил жертв февральской революциии 1917 года. 

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