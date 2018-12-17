Швейцарский шоколад станет халяльным

Одна из старейших кондитерских фабрик Швейцарии Toblerone решила расширить свою клиентуру и переориентироваться в том числе на сладкоежек-мусульман. Теперь знаменитый на весь мир завод будет выпускать халяльный шоколад, сообщает lenews.ch.

По словам представителя Toblerone, чтобы соблюсти все религиозные требования, к процессу производства для контроля будут регулярно допускаться имамы. Такая мера принята для того, чтобы избежать любого применения алкоголя, который зачастую содержится в моющих средствах для оборудования.

Ранее Пятый канал публиковал видео, как в Германии тонна шоколада вылилась на улицу и замерзла.