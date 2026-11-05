Мужчина хранил расчлененное тело подруги и останки морских свинок в морозилке

В Великобритании 65-летнего Джорджа Гордона обвиняют в убийстве 62-летней художницы Делии Макинерни, расчлененное тело которой почти три года находилось в морозильной камере его квартиры. Вместе с останками женщины полицейские обнаружили тела пяти морских свинок, принадлежавших погибшей. Об этом сообщило Daily Mail со ссылкой на материалы судебного разбирательства в Ливерпуле.

По версии обвинения, преступление произошло в апреле 2023 года, незадолго до запланированного переезда Макинерни в Португалию. Женщина собиралась начать там новую жизнь и забрать с собой домашних питомцев.

Гордон, которого родственники художницы называли ее «родственной душой», признал факт причинения ей смерти, но отрицает обвинение в убийстве. Мужчина утверждает, что действовал в целях самообороны.

Как останки художницы оказались в морозильной камере

Делия Макинерни владела домом в Ливерпуле и недвижимостью в Португалии. Когда она не путешествовала, то периодически останавливалась в квартире Гордона в городе Сент-Хеленс.

По словам прокурора Мартина Рида, мужчина узнал о планах знакомой переехать за границу и приобрел несколько инструментов, включая кувалду и ручную пилу.

Следствие предполагает, что эти предметы могли использоваться при совершении преступления и последующем расчленении тела.

Кроме того, Гордон получал по рецептам лекарства, вещества из которых позднее обнаружили в организме погибшей.

Последняя прижизненная видеозапись художницы была сделана 11 апреля 2023 года. На кадрах женщина находилась со своими морскими свинками.

Обвинение считает, что Макинерни погибла вечером того же дня либо в первые часы 12 апреля. После предполагаемого убийства Гордон отправился в паб, а затем заказал через интернет морозильную камеру.

Тела пяти морских свинок также оказались внутри. Экспертиза установила, что животные погибли в результате утопления.

Как мужчина почти три года скрывал смерть подруги

По версии прокуратуры, после гибели Макинерни обвиняемый продолжал распоряжаться ее финансами. Уже 12 апреля 2023 года со счетов женщины ему перевели более двух тысяч фунтов стерлингов.

Впоследствии Гордон, как утверждает обвинение, получил доступ к другим средствам погибшей, а также оформлял на ее имя кредиты и банковские карты.

Чтобы окружающие не узнали о смерти художницы, мужчина предположительно отправлял ее друзьям сообщения и электронные письма, выдавая себя за Делию.

Одним знакомым он сообщал, что женщина заболела. Другим рассказывал, будто она вместе с ним присутствовала на коронации британского монарха в мае 2023 года. В этой истории даже фигурировали встречи со знаменитостями в Вестминстерском аббатстве.

На самом деле, по утверждению обвинения, к тому моменту Макинерни уже была мертва, а ее останки находились в морозильной камере квартиры Гордона.

В апреле 2023 года обвиняемый также посетил Португалию и побывал в принадлежавшей женщине недвижимости.

Как полицейские обнаружили останки художницы

Обстоятельства исчезновения женщины начали выясняться после подозрительного обращения в британское ведомство, занимающееся социальными выплатами.

В декабре 2025 года человек, представившийся социальным работником Крисом Кавендишем-Гордоном, попросил перевести пособие Макинерни на другой банковский счет.

После проверки финансовой информации и телефонных разговоров правоохранители заинтересовались обстоятельствами дела. Полицейские задержали Гордона в его квартире в Сент-Хеленсе 8 января 2026 года.

По данным прокуратуры, когда мужчину выводили из помещения, он указал сотрудникам полиции, что тело находится в морозильной камере. Там и обнаружили расчлененные останки художницы.

Почему обвиняемый отрицает убийство

На судебном заседании выяснилось, что Гордон менял объяснения произошедшего. Первоначально он утверждал, что женщина приняла чрезмерную дозу лекарств, после чего он ударил ее молотком, якобы желая прекратить ее страдания.

Позднее мужчина заявил, что причинил ей смерть при самообороне. При этом факт гибели Макинерни в результате его действий обвиняемый не оспаривает.

Гордон отрицает предъявленные ему обвинения в убийстве и издевательстве над животными.

Разбирательство продолжается в Королевском суде Ливерпуля. Окончательное решение о его виновности пока не вынесено.

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