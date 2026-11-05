Кота нашли, но есть нюанс: мошенники с помощью ИИ обманывают владельцев животных

Мошенники с помощью ИИ обманывают владельцев животных

Мошенники придумали новую схему обмана людей, разыскивающих пропавших домашних животных. С помощью искусственного интеллекта преступники создают реалистичные фотографии кошек и убеждают хозяев, что нашли их питомцев. После этого требуют денежное вознаграждение, подарочные карты или переводы на крупные суммы. О новой схеме сообщает Daily Mail.

Для подготовки подделок аферисты используют фотографии, которые сами владельцы публикуют в объявлениях о пропаже животных.

Нейросети позволяют создавать изображения, на которых кошка выглядит живой и невредимой, но находится в другой обстановке. Например, во дворе, возле дома или на улице.

Чтобы вызвать доверие, мошенники придумывают подробные истории о том, где и при каких обстоятельствах обнаружили питомца.

Когда хозяева соглашаются заплатить, преступники начинают требовать деньги заранее. В некоторых случаях они даже угрожают убить животное, если не получат желаемую сумму.

Как мошенники подделывают фотографии пропавших кошек

Одна из пострадавших от попытки обмана, Нина Чаухан, искала кота по кличке Крид, принадлежавшего ее матери.

Животное пропало в июле, после чего женщина распространила объявления с фотографией питомца и своим номером телефона.

Позднее с ней через мессенджер связалась незнакомка, представившаяся человеком, который якобы нашел Крида несколькими месяцами ранее.

В доказательство она прислала фотографию кота. Однако Чаухан заметила подозрительные детали: изображение напоминало снимок из первоначального объявления, но фон и некоторые особенности тела животного отличались.

По словам женщины, фотография выглядела как подделка, созданная искусственным интеллектом.

Незнакомка утверждала, что работает в религиозной организации, а кота нашли ее дети. За возвращение питомца она попросила подарочную карту Apple стоимостью 200 фунтов стерлингов (около 22 тысяч рублей).

После переписки Чаухан пришла к выводу, что столкнулась с мошенницей, и предупредила других владельцев животных в социальных сетях.

Как аферисты угрожают расправой над питомцами

С похожей схемой столкнулась Стефани Янг, разыскивавшая кота Бадди. Женщина получила сообщение от незнакомки по имени Мелисса, которая утверждала, что обнаружила пропавшее животное.

В качестве подтверждения она прислала фотографию Бадди, сидящего в саду. Изображение выглядело настолько правдоподобно, что хозяйка сначала поверила в счастливое возвращение питомца.

Однако предполагаемая спасительница не явилась на согласованную встречу и отказалась принимать наличные. Вместо этого она потребовала сто подарочных карт Apple.

Когда Янг выяснила, что фотография была создана нейросетью, и начала задавать вопросы, мошенница перешла к угрозам. Она заявила, что может продать или убить Бадди.

По словам хозяйки, подобные сообщения вызвали у нее сильное эмоциональное потрясение, поскольку кот так и не нашелся.

За возвращение кошки потребовали 40 тысяч фунтов

Еще одна владелица пропавшего животного, Сара Робинсон, получила сообщение от мужчины, который представился человеком, нашедшим ее кошку Куки.

Незнакомец прислал фотографию питомца возле окна. Как выяснилось позднее, изображение было сгенерировано искусственным интеллектом.

Во время телефонного разговора мужчина не смог четко объяснить, где находится животное, и путался в ответах. Затем он потребовал перевести ему 40 тысяч фунтов стерлингов (около 4,4 миллиона рублей). В случае отказа злоумышленник пригрозил убить кошку.

Робинсон призналась, что понимала сомнительность происходящего, но продолжала переживать за безопасность питомца. Именно на этом страхе, по словам пострадавших, и строится схема обмана.

Как распознать мошенников при поиске пропавшего животного

Специалисты рекомендуют не переводить деньги только на основании фотографий, присланных незнакомцами.

Даже если изображение выглядит убедительно, современные нейросети способны создавать реалистичные подделки на основе фотографий из объявлений.

Прежде чем обсуждать вознаграждение, необходимо убедиться, что человек действительно располагает информацией о пропавшем питомце. Для этого можно попросить показать животное по видеосвязи в реальном времени.

Другой вариант — договориться о личной встрече в безопасном общественном месте, чтобы самостоятельно убедиться, что речь идет именно о пропавшей кошке.

При этом требование заранее перевести деньги, приобрести подарочные карты или оплатить некие услуги должно насторожить.

Особенно подозрительны ситуации, когда предполагаемый спаситель отказывается показать животное, переносит встречу или начинает угрожать причинением ему вреда.

Если поступают подобные сообщения, рекомендуется сохранить переписку и обратиться в полицию.

Владельцам пропавших питомцев стоит помнить, что фотография животного больше не является надежным доказательством его обнаружения. С помощью искусственного интеллекта мошенники могут создавать убедительные изображения, чтобы использовать переживания хозяев и выманивать деньги.

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