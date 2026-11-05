+Огонь по своим: сибирский охотник принял товарища за лису и ранил его

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 36 0

Пуля попала мужчине в ногу.

Случаи стрельбы по своим среди охотников

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Охотник в Красноярском крае принял товарища за лису и ранил его

В районе Минусинска Красноярского края 71-летний охотник ранил 23-летнего товарища, приняв его за лису. Об этом сообщили на канале МВД по региону в мессенджере МАКС.

Трое жителей села Кавказское поехали на охоту. На месте они разошлись в трех разных направлениях выслеживать зверей.

«Охотник услышал, что справа его 58-летний приятель несколько раз выстрелил. Мужчина подумал, что лиса бежит в его направлении, и начал стрелять по предполагаемой добыче», — сообщили в ведомстве.

В итоге мужчина получил ранение в ногу. После произошедшего товарищи сразу же погрузили пострадавшего в автомобиль и доставили его к местным фельдшерам — раненому оказали первую помощь и увезли в больницу, а позднее доставили санитарной авиацией в Красноярск. В МВД возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Ранее похожий случай произошел в Новосибирской области — тогда охотник также вместо лисы подстрелил товарища, причем дробь попала в оба бедра и мошонку пострадавшего.

Этот инцидент имел место неподалеку от села Осинцево Чановского района. К счастью, тогда раненого также оперативно доставили к врачам — он уже был в состоянии геморрагического шока от кровопотери, но выжил.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+1° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
81.79
0.12 92.16
0.56
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:00
Прием, прием: «Радиостанция Судного дня» передала новое сообщение
19:43
Жена Стаса Михайлова похудела на 10 килограммов после слухов о разводе
19:36
Африканский сом обрусел: ученые вывели более живучий гибрид экзотической рыбы
19:27
Гонорар Кадышевой пошел вниз: продюсер объяснил спад интереса к певице
19:25
Мелания Трамп назвала профессиональной работу РФ и Украины по Алешкам
19:16
Более 700 человек потеряли деньги при заказе техники в «АйфонБерри»

Сейчас читают

В Эстонии из-за разрыва отношений с Россией цены на электроэнергию выросли в пять раз
Китайские авто рискуют превратиться в «кирпичи» на колесах
«Подал на развод через Госуслуги, пока я спасала его от паралича»: Белоголовцева раскрыла правду о муже
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео