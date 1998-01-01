Момент извержения вулкана Попокатепетль в Мексике попал на видео

Завораживающие кадры момента извержения вулкана Попокатепетль, который расположен в 70 километрах от столицы Мексики опубликовал телеканала ABC News. За появившейся в сети записи видно, как на казалось бы на первый взгляд спящий вулкан внезапно выбрасывает в воздух столб пепла и дыма. Высота потока достигла двух километров.

Мекисканский вулкан Попокатепетль достигает высоты почти в 5,5 тысяч метров, он второй по высоте вулкан в стране. Отличительной особенностью вулкана является его форма, как и японская гора Фудзи, он имеет форму почти правильного конуса. Диаметр в основании достигает 25 километров. Жерло вулкана имеет параметры 600 на 850 метров, а кратер составляет порядка 170 метров в глубину. По данным ученых, Попокатепетлю примерно 730 тысяч лет.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в сети появилось видео пробуждения вулкана Фуэго в Гватемале.