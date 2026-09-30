Россия и Киргизия планируют открыть единый центр защиты прав граждан

В Бишкеке состоялась встреча Уполномоченного по правам человека в России Яны Лантратовой и Председателя Кабинета Министров Киргизской Республики Адылбека Касымалиева. Стороны обсудили создание единого центра для защиты прав граждан.

Особый акцент на встрече сделали на защите прав граждан двух стран. Речь шла о россиянах в Киргизии и о киргизстанцах, живущих и работающих в России.

Лантратова предложила создать российско-киргизский центр защиты прав человека и сопровождения соотечественников. Реализуют его через институты омбудсменов. Центр займется правовой и психологической помощью, подготовкой документов и защитой в госорганах и судах. Касымалиев отметил важность укрепления партнерства с Россией.

По итогам встречи запланированы совместные мероприятия: правовое просвещение молодежи, проекты по сохранению исторической памяти и приемы граждан.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Росгвардия и МВД Киргизии продлили сотрудничество на три ближайших года. Директор Росгвардии Виктор Золотов и министр внутренних дел Киргизии Улан Ниязбеков обсудили детали взаимодействия между ведомствами.

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