Лайфхак: Как сэкономить на винтажных приглашениях на свадьбу

Свадебные приглашения — едва ли не самый важный аксессуар торжества после обручальных колец. Многие пары подходят к выбору пригласительных открыток с фантазией, заказывая их мастерицам, работающим в самых затейливых стилях.

Например, большую популярность сейчас имеют винтажные предметы. Мы подскажем вам, как сэкономить и своими руками создать уникальные свадебные приглашения «под старину»!

В первую очередь, подготовьте само послание. Лучше всего текст напечатать на компьютере, потому что будущий манускрипт ожидают водные процедуры — карандаши и маркер могут попросту растечься.

Затем зажигалкой опалите края листа — это придаст пригласительному необходимый образ ветхого документа, слегка осыпавшегося по краям. Насколько сильно «сжигать» края, вы можете решить сами, исходя из собственных предпочтений.

В глубокой миске разведите кофе. Тратиться на элитные сорта не обязательно — подойдет и обычный гранулированный, который наверняка есть на каждой кухне. В качестве емкости идеально подойдет суповая тарелка. Опустите в кофейный раствор пригласительное и оставьте там примерно на 30 секунд.

Аккуратно выньте лист из миски и оставьте сушиться. Небольшая подсказка: лучше всего положить лист на газетную бумагу — она впитает лишнюю жидкость и не даст пригласительному размокнуть.

Наконец, сверните готовое приглашение на свадьбу трубочкой. По желанию можно перевязать его лентой или бечевкой и добавить имитацию сургучной печати.

А если кто-то из ваших гостей по рассеянности постирает брюки с таким приглашением в кармане, подскажите ему лайфхак по очищению одежды от катышков, о котором ранее рассказывал Пятый канал.