Поел и разбогател: Американец за ужином нашел в устрице жемчужину

Поел в ресторане и разбогател. В Нью-Йорке посетитель устричного бара обнаружил в своей тарелке крупную жемчужину. Сначала он принял ее за выпавший зуб, испугался, а потом пригляделся и понял: нет повода для грусти.

Ювелир оценил жемчужину почти в десять тысяч долларов. При этом обед обошелся любителю устриц лишь в четырнадцать с половиной долларов.

Выгода очевидна, радуется счастливчик. Он считает жемчужину рождественским подарком, хочет сделать из нее кулон и носить, не снимая. На счастье.

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