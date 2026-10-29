«Ад — не то слово»: о зверствах ВСУ со слезами рассказала жительница Алешек

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 79 0

По словам женщины, люди опасались выходить из укрытий даже тогда, когда им требовались продукты и вода.

Фото, видео: © РИА Новости/Валерий Мельников; 5-tv.ru

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Из-за зверств ВСУ жительница Алешек Светлана Надеева потеряла мужа и свой дом

Жительница Алешек Светлана Надеева потеряла супруга, лишилась дома и была вынуждена покинуть родной город из-за зверств ВСУ. О пережитом она рассказала корреспонденту «Известий» Леониду Китрарю.

«Ад — не то слово. Просто бомбят и все», — призналась Светлана, однако слезы не давали ей спокойно вспоминать о случившемся.

По ее словам, люди боялись выходить на улицу даже за гуманитарной помощью. Она утверждает, что во время доставки продуктов и воды по жителям били украинские беспилотники, поэтому людям приходилось оставаться дома и обходиться тем, что было.

Самым тяжелым ударом для женщины стала гибель мужа. Когда в доме закончились продукты, мужчина отправился на велосипеде за картошкой. По словам Светланы, он подорвался на мине и получил тяжелое ранение. Российские военные пытались ему помочь, но скорой помощи в городе не было.

«Там полностью город заминирован», — сказала Светлана.

Не хватало жителям и воды. После наводнения в городе установили большие емкости, но, как утверждает Светлана, их разбили ударами. По ее словам, российские военные передавали людям воду, еду и лекарства.

В итоге женщину эвакуировали. Российские военные сопровождали ее с помощью беспилотника и по рации подсказывали, куда двигаться. Позже Светлана уехала в Ставропольский край.

Несмотря на пережитое, женщина призналась, что хотела бы вернуться домой. Но возвращаться ей практически некуда: от ее девятиэтажки остался лишь фундамент. Светлана также рассказала, что среди ее знакомых никто не хочет уезжать на Украину.

Для проведения гуманитарной миссии в Алешках ввели режим тишины, который действует с 27 октября до 22:59 1 ноября. Российские военные проводят инженерные работы и разминируют дороги, чтобы обеспечить проход гуманитарной колонны.

Миссия предусматривает доставку жителям продуктов, медикаментов и других необходимых товаров, а также подготовку безопасной эвакуации тех, кто захочет покинуть город. Посредником при согласовании локального прекращения огня выступила первая леди США Мелания Трамп.

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