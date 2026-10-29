«Бастрыкин выяснит»: мать Сергея Соседова высказалась о возможном убийстве сына
Вокруг гибели музыкального критика продолжают обсуждать разные версии.
Фото: www.globallookpress.com/Bocharov Denis
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Мама Соседова не верит, что смерть музыкального критика связана с криминалом
Мама музыкального критика Сергея Соседова Антонина не верит, что ее сын мог стать жертвой преступления. Об этом она рассказала корреспондентам «МК», комментируя версии, которые появились после гибели сына.
«Не думаю, что там был криминал. Мне кажется, это несчастный случай», — призналась Антонина.
Она предположила, что у Соседова могло резко упасть давление, из-за чего он потерял сознание и упал с лестницы. По словам женщины, подобные скачки давления случались и у нее самой.
Мать критика знает, что вокруг его смерти распространяются разные предположения. В частности, в интернете обсуждают версию о возможном конфликте с влиятельными людьми. Однако Антонина не считает ее убедительной: Сергей только приехал в Нерюнгри, а конкурс, ради которого он прибыл в город, еще не начался.
«Пишут, что, может, какие-то козни от кого-то, от чего-то. Но ведь человек только приехал. Еще и начала конкурса не было никакого. Сережу так все любили», — отметила женщина.
При этом Антонина рассчитывает, что следователи разберутся в произошедшем. Она заявила, что не может сама судить об обстоятельствах гибели сына и выразила надежду на внимание главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина к расследованию.
«Бастрыкин займется, выяснит», — отметила она.
Трагедия произошла 23 сентября. Сергей Соседов приехал в Нерюнгри, чтобы возглавить жюри конкурса «Жемчужина Дальнего Востока — 2026». В гостинице музыкальный критик упал с лестницы, ударился затылком и потерял сознание. Сотрудники отеля вызвали скорую помощь.
Соседова доставили в больницу, где врачи провели операцию, продолжавшуюся около трех часов. Однако травма головы привела к кровоизлиянию и отеку мозга. Спасти критика не удалось: он умер через несколько часов после госпитализации. Прощание с ним прошло 30 сентября в Москве, в тот же день Соседова похоронили на Перепечинском кладбище.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела о смерти музыкального критика. Следователям поручено проверить, соблюдались ли требования безопасности в гостинице, где Соседов упал с лестницы.
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