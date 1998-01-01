Минобороны показало видео испытаний военного корвета «Громкий»

Во Владивостоке завершаются испытания военного корвета «Громкий». В дальнейшем судно поступит на службу на Тихоокеанском флоте России.

Во время государственных испытаний экипаж корвета провел маневренные и скоростные испытания. Также проверку прошли все системы и агрегаты корабля, включая радиотехнические средства и вооружение — для последних были проведены контрольные стрельбы.

Условными целями были выбраны надводные, воздушные и береговые цели, с поражением которых «Громкий» справился прекрасно. Также с палубы корвета за время проверки было совершено около 30 взлетов и посадок вертолетов Ка-27.

В проведении проверочных испытаний принимали участие 10 боевых кораблей вспомогательных судов флота, ракетоносцы Ту-22М3, истребители МиГ-31 и Су-35, а также противолодочные самолеты Ту-142 и Ил-38.

После того, как приемопередаточный акт будет подписан, на «Громком» поднимут флаг Военно-морского флота РФ, а сам корвет официальной войдет в состав Тихоокеанского флота.