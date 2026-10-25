«У меня внуки, мопсы и коты»: Дарья Донцова раскрыла секрет своего счастья

Дарья Донцова назвала семью, внуков и мопсов источником своего счастья

Семья, внуки, мопсы и коты делают писательницу Дарью Донцову счастливой. Об этом она рассказала журналистам KP.RU на открытом женском форуме «Стальное кружево Урала» в Челябинске.

«У меня прекрасная дочь, замечательные внуки, мопсы, коты. Почему мне быть несчастливой, девочки?» — задалась вопросом Донцова.

Писательница призналась, что, вероятно, всегда была счастливым человеком. Она также вспомнила о сыне, который оставил свой бизнес и приехал вместе с матерью в Челябинск, чтобы поддержать ее.

Важное место в жизни Донцовой занимают и книги: среди тех, что приносят ей радость, она назвала Ветхий и Новый Завет.

При этом жизнь писательницы не обходилась без тяжелых моментов. Одним из самых сложных испытаний для нее стало общение с людьми, которые борются с онкологическими заболеваниями. Донцова преподает в Сретенской духовной академии, обучает будущих священнослужителей и каждый вторник проводит лекции для онкобольных.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дарья Донцова до сих пор пишет книги от руки и придерживается строгого рабочего графика.

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