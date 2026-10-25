Внучка Маслякова показала фигуру в купальнике на пляже

Таисия Маслякова, внучка создателя КВН Александра Маслякова, опубликовала новые снимки с отдыха. Об этом она сообщила в личном блоге.

На пляжных кадрах наследница предстала в модном купальнике, порадовав подписчиков. Девушка устроила полноценную съемку, позируя лежа на песке, и показала подтянутую фигуру.

Для отдыха у воды она выбрала черный слитный купальник-бандо, полосатую панаму известного бренда и изящные солнцезащитные очки в тонкой оправе.

Фото: Instagram*/maslyakovaat

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший супруг Ксении Бородиной Курбан Омаров выразил недовольство решением крестить их 10-летнюю дочь Теону. Бизнесмен, исповедующий ислам, полагает, что девочке не дали возможности самостоятельно определиться с религией.

Телеведущая отреагировала на разразившийся скандал и в беседе с журналистами объяснила, как ее дочь воспринимает редкие контакты с отцом. По утверждению Бородиной, желание принять таинство исходило от самой Теоны. При этом телеведущая говорит, что девочка не расстраивается из-за высказываний отца, поскольку видится с ним и без того нечасто.

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