Едят живых жуков ради лечения: новая мода в России шокирует врачей

Сначала россияне лечились барсучьим жиром от простуды и собачьим — от туберкулеза, прикладывали голубую глину к больным суставам, ставили пиявок и шли на кровопускание. Теперь в тренде живая «альтернатива»: жуки-знахари. Их разводят дома, держат в банках и глотают живьем, веря, что насекомые помогут при артрозе и подагре. Суть метода проста: съесть жука — и забыть о боли в суставах. Насколько это работает и чем грозит организму — разберем в новом материале 5-tv.ru.

Жук-знахарь от всех болезней

Жук-знахарь относится к семейству чернотелок и представляет собой мелкое черное насекомое. Народное имя ему досталось не из-за реальных целебных свойств, а благодаря активному использованию в сомнительных оздоровительных практиках, где насекомому приписывают едва ли не чудодейственную силу.

Хотя размер взрослой особи небольшой для чудес — всего около 5 мм в длину. Естественная среда обитания жука — степи и пустыни. Личинки питаются растительными остатками и развиваются в почве, иногда — в грибах или древесине. Отдельные виды приспособились жить в муке, зерне и сухофруктах.

В природе эти насекомые выполняют полезную функцию: перерабатывают отмершие растения, древесину и прочее.

В домашних условиях их содержат в пластиковых контейнерах или банках, подкармливая черным хлебом, банановыми шкурками и яблоками. Оптимальная температура для содержания — 21–24 градусов, влажность — 65–70%. Живут такие жуки от года до двух.

На просторах интернета можно найти специализированные сообщества и форумы, участники которых делятся друг с другом инструкциями по выращиванию жуков в домашних условиях и расписывают пошаговые схемы приема «лекарства».

Прием ведется по ступенчатой схеме: отправная точка — один жук в день, ежедневно порция увеличивается ровно на одну особь вплоть до 30, а потом отсчет идет на убыль — по тому же принципу, но в обратную сторону.

Съела 930 жуков от коксартроза

Одна из последовательниц этой практики обзавелась домашней колонией жуков после того, как ей поставили диагноз коксартроз (коксартроз — это болезнь, при которой постепенно стирается хрящ в суставе. Из-за этого кости деформируются, ткани вокруг воспаляются, а подвижность сильно ограничивается. Заболевание хроническое и со временем только прогрессирует — прим.ред.)

За два месяца по схеме «лесенки» она съела живьем 930 насекомых. При этом от прописанных врачом лекарств девушка не отказалась — жуков она рассматривала лишь как народное дополнение к основной терапии.

Кто запустил опасный тренд

Одним из катализаторов массового увлечения стало видео, опубликованное блогером Катериной Колесниковой, — оно разошлось по соцсетям, набрав сотни тысяч просмотров. В нем женщина объяснила, что ест жуков в качестве дополнения к аптечным средствам от заболеваний суставов, прописанным врачом из обычной больницы. Поедание насекомых, утверждает она, дает эффект — при условии, что прием не прерывается.

Побочный эффект — рак

Доказательной базы у этой практики, ко, нет — наука не располагает данными о ее эффективности. Медики, в свою очередь, напоминают, что употребление живых насекомых чревато аллергическими и иными нежелательными реакциями. Экспериментировать таким образом вместо терапии, прописанной врачом, эксперты не рекомендуют.

По словам специалиста, все дело в том, что столкнувшись с угрозой, жук-знахарь выпускает специальное ядовитое вещество — так он защищается от хищников. Именно это вещество и пользуется спросом в народной медицине. Считается, что оно помогает при раке, астме и даже диабете. Вот только у науки на счет чудо-токсина иное мнение.

«Он очень канцерогенный. То есть он может вызывать развитие рака», — рассказал доктор медицинских наук Дмитрий Еделев 5-tv.ru.

Медики также напоминают, что насекомое может переносить паразитов.

«Живой жук, ну понимаете, нежная слизистая желудка, кишечника, она может быть им повреждена. И к тому же жук может иметь в себе паразитов, иметь негативных бактерий, вирусы», — напомнил врач-хирург Станислав Архиреев.

Афродизиак и лекарство от всех болезней

Прежде жуков продавали только в качестве пищи для экзотических домашних животных: ящериц, игуан, хамелеонов, гекконов и других. Теперь же в половине объявлений появилась приписка: насекомые, мол, обладают медицинскими свойствами, а потому их можно употреблять и в пищу самому.

Продавцы приписывают жукам практически чудодейственные свойства, подогревая спрос на экзотический продукт и пополняя свои карманы.

«Именно бум какой-то на этой неделе. Причем берут по 200 штук», — рассказала продавец 5-tv.ru.

Женщина также отметила, что у всемогущих насекомых нет конкретного назначения. Россияне приходят за жуками как за лекарством от всех болезней, которые их беспокоят.

«Одна пара приходила, говорили, как афродизиак. Кто-то лечится от рака. Кто от чего», — рассказала продавец насекомых.

В Новосибирске из насекомых даже догадались сделать целебное смузи.

«Это природное соединение, которое максимально совместимо именно с тканями человеческого организма. Поэтому оно очень эффективно работает. Всасывается эффективно и так далее, и так далее», — утверждает хозяин заведения Евгений.

Напиток, правда, достают клиентам из-под прилавка, а на вопрос о доказательной базе лечебных свойств затрудняются ответить.

Почему россияне верят в чудо-жука больше, чем в рецепт врача

Корни доверия к народной медицине в России уходят глубоко: знахарство было частью культуры нашей страны еще до революции, а в 90-е страна пережила новый всплеск интереса к восточным практикам. Эта преемственность и сегодня подпитывает веру в альтернативные методы.

Психологически все объяснимо: надежда на то, что «травы помогут» или «баня вылечит», дает человеку ощущение контроля над здоровьем и веру в чудо — особенно когда официальное лечение кажется долгим и неопределенным.

Сказывается и то, что не все пациенты способны критически оценивать научные данные, а противоречивые материалы в СМИ и соцсетях лишь усиливают сомнения — и подталкивают людей к альтернативе вместо врача.

«Чем меньше они интересуются научными прогрессивными инновациями, тем проще их ввести в заблуждение и наговорить им всяких чудесных обещаний», — пояснила психолог Ирина Смолярчук 5-tv.ru.

Еще одна причина — боязнь радикальных методов. Страх перед побочными эффектами препаратов, хирургическим вмешательством и другими серьезными процедурами подталкивает людей к более «мягким» способам лечения, которые воспринимаются как безопасные.

К этому добавляется финансовый вопрос: высокая стоимость диагностики и лечения в частных клиниках заставляет часть населения искать доступные альтернативы — и народная медицина часто оказывается тем самым «бюджетным» вариантом, который выбирают, не задумываясь о последствиях.

Культура других стран

При этом в культурах некоторых стран насекомые считаются вполне привычным и вкусным блюдом.

В Китае поедание насекомых — давняя традиция: в провинции Юньнань готовят запеченных горных пауков, личинок цикад и сверчков, а на ночных рынках продают скорпионов и кузнечиков на шпажках. В Японии в пищу традиционно идут осы и их личинки, а также тутовый шелкопряд — особенно в регионах, удаленных от моря, где не хватает рыбы и мяса; в современных ресторанах встречаются карри из сверчков, сашими из шелкопряда и сидр из водных клопов. В Корее популярен деликатес из вареных личинок тутового шелкопряда (беондеги), которые готовят на заказ и подают в горшочках с приправами. В Таиланде насекомые — распространенная уличная закуска: жареные сверчки, саранча, тараканы и личинки. Во Вьетнаме особенно ценятся личинки тутового шелкопряда.

В Африке в Зимбабве популярны жареные клопы и гусеницы мопане, а в Кении термиты считаются ценным источником белка; в некоторых сообществах их собирают выборочно, не уничтожая колонию. В Латинской Америке в Мексике готовят блюда из лесных клопов, гусениц, земляных червей и личинок жуков, а также эскамолы — из личинок муравьев; в Колумбии популярна муравьиная паста, в Бразилии едят муравьев. Австралийские аборигены традиционно употребляют медовых муравьев и гусениц бабочек-совок. В прошлом насекомых ели и в Европе: древние греки и римляне — саранчу, цикад, личинок жуков и червей, а в середине XX века во Франции и Германии варили суп из майских жуков.

Сегодня употребление насекомых продвигают как экологичный источник белка. Некоторые страны официально разрешают их есть — так, в 2024 году Сингапур одобрил 16 видов насекомых как безопасные для человека. В ресторанах появляются блюда из сверчковой муки, шелкопряда и других насекомых.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.