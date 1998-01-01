Евросоюз повысит устойчивость стран Восточного партнерства к киберугрозам

Евросоюз намерен выделить 3,2 миллиона евро на укрепление устойчивости к киберугрозам стран Восточного партнерства. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии. В список стран, в которых будут приняты меры, вошли Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина.

В этих государствах планируется развивать технические меры и механизмы сотрудничества, которые позволят обезопасить их от кибератак. Среди действий, которые примет Еврокомиссия — «усиление институционального управления и правого режима», «развитие ключевой информационной инфраструктуры», пишет RT.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что главные источники кибератак находятся в США и Евросоюзе — в частности, во Франции и Нидерландах. Обвинения России в хакерских атаках не подтвердили технические данные.