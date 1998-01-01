Полицейская погоня за зебрами в Дрездене попала на видео

Немецкие полицейские устроили погоню за зебрами, которые сбежали из цирка в Дрездене. Внезапное «сафари» закончилось успешно, но с потерями, сообщает Bild.

Как рассказывает издание, все сбежавшие животные были гастролерами. Они приехали в Дрезден для участия в новогоднем шоу, однако, решили сорвать детям праздник, а заодно и осмотреть местные достопримечательности.

Сразу после бегства из цирка животные направились в город на берегу Эльбы. Одну из зебр полицейские поймали сразу. Для задержания остальных пришлось привлекать семь патрульный машин. Спустя время всех «полосатых» нашли и вернули обратно. Но для одной из зебр побег стал большим стрессом, и после возвращения в цирк она умерла.

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