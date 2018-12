Самый молодой автор гола в индийской футбольной Суперлиге оказался лжецом

Нападающего футбольного клуба «Джамшедпура» из одноименного индийского штата Гурава Мухи, сначала назвали самым молодым автором забитого мяча в индийской Суперлиге, а потом обвинили во лжи. Все дело в его возрасте. Сомнения вызвал внешний вид 16-летнего игрока. Уж очень взрослым выглядит спортсмен, сообщает FOX Sports Asia.

When his team needed him the most, Gourav Mukhi came off the bench on his debut to draw @JamshedpurFC level👏👏👏#BENJAM #LetsFootball #FanBannaPadega pic.twitter.com/TvmfEIZLAc