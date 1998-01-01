Самый молодой автор гола в индийской футбольной Суперлиге оказался лжецом

Нападающего футбольного клуба «Джамшедпура» из одноименного индийского штата Гурава Мухи, сначала назвали самым молодым автором забитого мяча в индийской Суперлиге, а потом обвинили во лжи. Все дело в его возрасте. Сомнения вызвал внешний вид 16-летнего игрока. Уж очень взрослым выглядит спортсмен, сообщает FOX Sports Asia.

Мухи заявлен в состав сборной для юношей до 17 лет. Между тем, по имеющейся информации в 2015 году, когда «Джамшедпур» победил в индийском чемпионате, по документам Мухи было 15 лет. То есть, по логике, сейчас игроку должно быть, как минимум 18, но и это, только согласно документам.

Футболист отметился историческим голом еще в октябре 2018-го. Однако перед стартом нового сезона в чемпионате Индии спортсмен признался, что врал относительно своего возраста. Федерация футбола Индии уже наложила на Мухи шестимесячную дисквалификацию. Его также отстранили от тренировок с юношеской сборной Индии.

Но ограничится ли все этим пока не известно, ведь сколько лет Мухи на самом деле остается невыясненным до сих пор. Местный журналист Джаеш Тахур в одном из своих материалов называет цифру 28. Именно таков, по мнению журналиста, возраст «самого молодого» игрока, забившего гол в индийской Суперлиге.

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