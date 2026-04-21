В Общественной палате предложили сократить летние каникулы школьников

Инициатива о дополнительном образовательном периоде вызвала дискуссию о нагрузке учащихся.

Общественная палата предложила продлить учебный год на две недели

Представители Общественной палаты предложили продлить учебный год на две недели, сократив летние каникулы. Депутат Государственной думы Яна Лантратова в беседе с Газета.ру выразила сомнение в целесообразности продления учебного года.

По ее словам, действующая система образования уже накладывает значительную нагрузку на школьников, включая выполнение домашних заданий и участие в дополнительных занятиях. Лантратова отметила, что любые изменения в образовательном процессе должны учитывать мнение всех сторон — родителей, педагогов и самих учеников.

«Любые решения должны быть не только инициированы, пусть даже общественностью, представителями Общественной палаты, но и их необходимость и эффективность должны быть подтверждены родительским и педагогическим сообществом. И при этом из этой системы координат нельзя выкидывать самих детей, нельзя оставлять их за скобками», — подчеркнула она.

Тем временем, заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб, комментируя ситуацию в интервью ТАСС, поддержал идею продления учебного года. По его мнению, дополнительное время позволит школьникам больше внимания уделить творческим и внепредметным занятиям, которые часто оказываются недостаточно проработанными в рамках обычной программы.

