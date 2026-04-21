Как не облысеть: трихолог назвала три способа спасти волосы от выпадения

Светлана Стофорандова
Люди часто преждевременно паникуют, путая обычный процесс обновления организма со страшным диагнозом.

Сколько волос должно выпадать с головы в день

Фото: www.globallookpress.com/dpa/Romain Fellens

Трихолог Баркова: выпадение до 200 волосков в день — норма, а не облысение

Выпадение волос — это естественный процесс обновления организма, однако иногда он может сигнализировать о проблемах со здоровьем. Трихолог Вера Баркова в беседе с Газетой.ру рассказала, какие методы помогут сохранить густую шевелюру и когда действительно стоит начинать беспокоиться.

Три способа «разбудить» фолликулы

«Лазерная терапия низкой интенсивности, плазмотерапия и мезотерапия — процедуры позволяют „поддерживать“ фолликулы в состоянии анагена и улучшают питание кожи головы», — заявила эксперт.

Однако трихолог подчеркнула, что назначать такие методы должен только врач после диагностики.

Кто в зоне риска?

Особое внимание волосам стоит уделять тем, у кого есть наследственная предрасположенность к облысению.

Таким людям важно минимизировать агрессивные химические процедуры и добавить в ежедневную рутину легкий массаж головы.

Норма или патология?

Многие пугаются, увидев волосы на расческе, но паниковать раньше времени не стоит. Потеря 100–200 волосков в день считается нормой.

Обращаться к врачу стоит в тех случаях, когда выпадение заметно усилилось и длится несколько месяцев, а также ухудшилось качество самих волос и появился дискомфорт на коже головы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сон с мокрой головой увеличивает риск проблем с кожей. Чтобы избежать дерматологических болезней, лучше тщательно сушить волосы и использовать наволочки из шелка или сатина.

