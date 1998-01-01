Сайт российского посольства в Великобритании был взломан в понедельник, 17 декабря, во второй половине дня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию дипведомства.

— Посольство РФ в Лондоне приносит извинения многочисленным пользователям своего сайта, который был жестко взломан 17 декабря во второй половине дня в 14:48 местного времени (17:48 по московскому) после публикаций о вовлеченности Великобритании в украинские дела, а также критического комментария относительно задания редакции BBC своему корреспонденту найти российский след в протестных выступлениях во Франции, — приводит агентство сообщение посольства.

По предварительным оценкам технических специалистов, атака была произведена с территории Великобритании. Сейчас они анализируют архивные материалы, содержащие оценки британской внешней политики.

Ранее Пятый канал рассказывал, как отреагировали в российском посольстве в Лондоне на публикации BBC о тайной операции Великобритании на Украине.