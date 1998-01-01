Путин подписал закон, который защитит детей от опасности в интернете

Российский президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность блокировки сайтов, побуждающих детей к совершению преступлений или опасных для жизни действий. Документ был опубликован сегодня на портале правовой информации.

Согласно закону, опасные для детей сайты будут блокироваться незамедлительно. Раньше же доступ к ресурсам ограничивался в течение суток. Также такие порталы будут включаться в единый реестр запрещенных сайтов.

Ранее Пятый канал рассказывал об опасной игре, в которую московских детей хотели завлечь в сети. Школьников призывали сбегать из дома и 24 часа прятаться от родителей и полиции.

Еще одна страшная интернет-забава «подожги друга» пришла в Россию совсем недавно. Опасные игры с огнем едва не унесли жизни нескольких детей.