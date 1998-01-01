Звезда «Манчестер Юнайтед» опубликовал странный пост после увольнения Моуринью

Главная звезда нынешнего «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, известный своим затяжным конфликтом с теперь уже бывшим тренером клуба Жозе Моуринью, после увольнения последнего опубликовал странный пост в Instagram.

На фотографии футболист многозначительно прищурился. Автор попросил подписчиков придумать подпись к снимку. Позже француз удалил публикацию, однако итальянский журналист успел сохранить снимок экрана.

Oh oh, the pic posted by Pogba and then deleted! pic.twitter.com/r5XOlbht5p — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 18 декабря 2018 г.

Чемпион мира по футболу в последнее время потерял место в основном составе «Красных дьяволов» и лишился капитанской повязки. Британская пресса на протяжении последнего года регулярно муссировала слухи о конфликте между игроком и тренером.

Ранее Пятый канал рассказывал об отставке португальца с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед».