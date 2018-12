Звезда «Манчестер Юнайтед» опубликовал странный пост после увольнения Моуринью

Главная звезда нынешнего «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, известный своим затяжным конфликтом с теперь уже бывшим тренером клуба Жозе Моуринью, после увольнения последнего опубликовал странный пост в Instagram.

На фотографии футболист многозначительно прищурился. Автор попросил подписчиков придумать подпись к снимку. Позже француз удалил публикацию, однако итальянский журналист успел сохранить снимок экрана.

Oh oh, the pic posted by Pogba and then deleted! pic.twitter.com/r5XOlbht5p