Видео: Деды Морозы сошлись в схватке за ребенка в Одессе

Предновогоднее настроение маленькой одесситки испортила драка конкурирующих Дедов Морозов, пишут Дни.ру.

17 декабря в центре Одессы мужчины подрались за право сфотографироваться с девочкой. Конфликт начался со словесной перепалки, которая быстро переросла в потасовку. Разнять буйных оппонентов безуспешно пыталась женщина в костюме Снегурочки. Ей на помощь подоспели прохожие, которые разняли драку. Увиденное безобразие довело девочку до слез.

Ранее Пятый канал рассказывал, в каком возрасте дети перестают верить в Деда Мороза.