Видео: Деды Морозы сошлись в схватке за ребенка в Одессе

, 16:29 Видео 252

Ожесточенную драку с уличными актерами безуспешно пыталась разнять женщина в костюмах дедов морозов.

Фото, видео: www.globallookpress.com, YouTube @Новости Думская

Предновогоднее настроение маленькой одесситки испортила драка конкурирующих Дедов Морозов, пишут Дни.ру.

17 декабря в центре Одессы мужчины подрались за право сфотографироваться с девочкой. Конфликт начался со словесной перепалки, которая быстро переросла в потасовку. Разнять буйных оппонентов безуспешно пыталась женщина в костюме Снегурочки. Ей на помощь подоспели прохожие, которые разняли драку. Увиденное безобразие довело девочку до слез.

Ранее Пятый канал рассказывал, в каком возрасте дети перестают верить в Деда Мороза.

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