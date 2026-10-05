Силы ПВО уничтожили за ночь 199 украинских беспилотников

Российские силы противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 199 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом 5 октября сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным военных, средства ПВО уничтожили цели над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской и Ростовской областями. Беспилотники также сбили над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Черным морем.

В предыдущей сводке министерство сообщало о 280 уничтоженных украинских дронах за дневной период 4 октября. Их перехватили с 8:00 до 20:00 по московскому времени.

Тогда беспилотники сбивали над Курской, Белгородской, Смоленской, Брянской, Калужской, Тульской, Орловской и Ростовской областями. В перечень также вошли Московский регион, Краснодарский край и Крым. Помимо наземных территорий, в дневной сводке были указаны акватории двух морей — Черного и Азовского. Таким образом, сообщения ведомства охватывают отдельные периоды работы ПВО: дневные часы 4 октября и последующую ночь.

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