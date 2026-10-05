Оман знал о радикальных взглядах второго пилота рейса Flydubai в Тель-Авив

Пилот Хамам аль-Хаммами, виновный в инциденте с самолетом авиакомпании Flydubai, был снят с полетов государственной компании Oman Air из-за радикальных взглядов. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По данным издания, аль-Хаммами проработал в авиакомпании Омана семь лет: с 2018 по 2025-й, причем три из них был пилотом. Но после того, как местные власти изучили активность своего сотрудника в социальных сетях, мужчину сняли с полетов. Так как проверка показала его чрезмерный интерес к радикальной идеологии.

«Оман тщательно изучил его поведение в Сети и решил, что он проявляет слишком большой интерес к радикальной идеологии, чтобы доверять ему как пилоту государственной авиакомпании Oman Air, где он работал. Ему запретили летать, отправили на программу по дерадикализации и перевели на офисную работу», — отметили в газете.

Там также добавили, что о своих выводах власти Омана не стали распространяться. В начале 2025 года аль-Хаммами покинул Oman Air. При этом компания не отозвала у него лицензию пилота. В феврале летчик устроился в Flydubai. Но эта авиакомпания, по информации СМИ, не запрашивала данные о новом сотруднике для проверки на прошлом месте работе.

После инцидента власти ОАЭ начали расследование среди работников, которые участвовали в его найме.

Самолет, летевший из Дубая в Тель-Авив, 30 сентября подал сигнал о чрезвычайной ситуации и экстренно приземлился в Саудовской Аравии. Между пилотами произошла драка. Один из них хотел разбить самолет, а второй пытался его остановить. В результате капитан был ранен ножом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился тщательно проверять пилотов иностранных авиакомпаний. Для этого будет назначен специальный инспектор.

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