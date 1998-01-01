Из-за хорошей погоды несколько поселков в ХМАО остались без дорог и медпомощи

К населенным пунктам нет дорог, сейчас в этой части Сибири аномальная погода — не по-зимнему тепло, а значит лед на реке еще хрупкий. Люди вынуждены рисковать жизнью, чтобы добраться до ближайшего магазина. Нередко эти попытки заканчиваются трагедией.

Людмила Исакова показывает свои запасы на зиму. Морозильный ларь — уважительно называет она камеру. Только благодаря замороженным продуктам — говорит женщина — удается пережить зиму.

Двух морозильных камер и двух холодильников на зиму явно недостаточно. В этом году срок своей автономности решила увеличить — рассказывает Людмила.

— Два морозильных ларя есть, пришлось еще взят ларь. Потому, что надо на распутицу — весной и осенью — закупать продуктов побольше, морозить.

Распутица — главный враг местных жителей. Когда дороги становятся непроходимыми, полки магазинов пустеют. Сейчас, например, выехать из поселка Цынгалы, что в Ханты-Мансийском районе — невозможно в принципе. Дороги завалены снегом, а Иртыш, который зимой обычно выполняет их роль, еще не замерз из-за аномально теплой зимы.

Если нет запасов — хоть помирай. Или с голоду, или в попытке съездить за продуктами, рассказывает Олег Шатин. Здесь каждый знает с десяток трагических случаев, которыми закончилась попытка проехать по плохо промерзшей реке.

— Нынче в Октябрьском районе утонула машина, шла с продуктами. Ну, это же дикий случай, погибли люди: предприниматель, который хотел привезти продукты, — рассказал президент Союза общин коренных малочисленных народов севера по ХМАО Олег Шатин.

А в начале ноября на Иртыше погибла целая семья: тонкий лед не выдержал вес снегохода. В прицепленных нартах, которые тоже ушли под воду, находился ребенок. Взрослые же смогли выбраться на поверхность, но умерли от переохлаждения. Их технику пришлось вырубать изо льда.

Аналогично и с медицинским обслуживанием. В такую погоду каждый сам себе врач. И лекарства тоже запасают. А вот на прием к узкому специалисту можно попасть только на большой земле.

— У нас очень плохо с дорогами. Элементарно, у меня есть ребенок и мы не можем сходить к врачу. У нас только терапевт есть, — сетует местная жительница.

Если вдруг необходима экстренная помощь, надо дождаться вертолета, который бывает раз в две недели, и оплатить полет к врачу — две тысячи рублей. Местные жители говорят, оно того стоит, когда на кону жизнь. Заодно можно и свежих продуктов купить. У людей сейчас одна надежда — ближе к новому году ударят морозы и тогда появится возможность пополнять запасы в морозильниках без риска для жизни.