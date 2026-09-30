Производство сосудистых протезов запустили в Москве

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 28 0

Изделия создают по текстильной технологии из специальных нитей.

В Москве запустили производство сосудистых протезов

Фото: МАКС/Мэр Москвы Сергей Собянин/mossobyanin

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В Москве запустили производство биополимерных сосудистых протезов, которые планируют поставлять в медицинские учреждения по всей России. Новую лабораторию создала столичная компания «Медтехнопроект» совместно с Российским государственным университетом имени А. Н. Косыгина. О этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в МАКС.

Протезы производят с использованием текстильной технологии: изделие представляет собой трубку со специальным переплетением нитей. Такая конструкция позволяет сделать стенки импланта тонкими и гибкими, сохраняя при этом минимальную растяжимость.

Сосудистые протезы такого типа применяются в медицине, прежде всего в кардиохирургии. Согласно приведенным данным, ежегодно в России проводят около 30 тысяч операций с использованием зарубежных аналогов.

Разработчики рассчитывают обеспечить отечественные клиники российскими изделиями и в дальнейшем наладить их экспорт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ученые разработали способ борьбы с раком крови. Новый подход позволит генетически изменять донорские стволовые клетки перед пересадкой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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