Производство сосудистых протезов запустили в Москве

В Москве запустили производство биополимерных сосудистых протезов, которые планируют поставлять в медицинские учреждения по всей России. Новую лабораторию создала столичная компания «Медтехнопроект» совместно с Российским государственным университетом имени А. Н. Косыгина. О этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в МАКС.

Протезы производят с использованием текстильной технологии: изделие представляет собой трубку со специальным переплетением нитей. Такая конструкция позволяет сделать стенки импланта тонкими и гибкими, сохраняя при этом минимальную растяжимость.

Сосудистые протезы такого типа применяются в медицине, прежде всего в кардиохирургии. Согласно приведенным данным, ежегодно в России проводят около 30 тысяч операций с использованием зарубежных аналогов.

Разработчики рассчитывают обеспечить отечественные клиники российскими изделиями и в дальнейшем наладить их экспорт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ученые разработали способ борьбы с раком крови. Новый подход позволит генетически изменять донорские стволовые клетки перед пересадкой.

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