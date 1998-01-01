На улицах некоторых российских городов появились, мягко говоря, странные елки. К примеру, откровенно облезлое дерево установили у одного из торговых центров Нижнего Новгорода. Как объяснили владельцы, половину веток елка растеряла по дороге из лесничества.

В Красном Сулине жителей возмутила елка без макушки — чиновникам пришлось срочно убирать ее с площади. Замаскировать подобное гирляндой и украшениями крайне сложно.

А в башкирском Стерлитамаке главный символ праздника привезли на городскую площадь с кладбища. Как оказалось, 25 лет дерево росло рядом с могилой заслуженного архитектора и стало разрушать своими корнями памятник. Родственники наняли рабочих, чтобы спилить ель и утилизировать. Но лесорубы, видимо, решили получить двойную выгоду, раз уж на носу Новый год.

А вот в Красноярске, на берегу Енисея, установили самую высокую елку в России — 55 метров. Но украшал ее почему-то Санта-Клаус. Вернее, альпинист в костюме рождественского персонажа. И это вызвало дискуссию в интернете — мужчине даже пришлось лично оправдываться, почему он оделся не Дедом Морозом. Скорее всего, это все из-за удобство — в длинном наряде Деда Мороза украшать ель мужчине было бы сложновато.