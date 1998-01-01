«Упарившийся» Киркоров рассказал Галкину о своем позоре на премьере «Елок»

, 18:57 Видео 697

На ставшее уже традиционным новогоднее кинособытие — премьеру очередных «Елок» — Филипп Киркоров нарядился строго по дресс-коду. Но там его блестящий во всех смыслах образ не оценили.

Фото, видео: Instagram @fkirkorov

Непонятый общественностью Филипп Киркоров явился в короне и разноцветных мехах домой к Максиму Галкину — жаловаться, что его экстравагантный наряд оказался неуместным на премьере фильма «Елки».

— Получил приглашение, там написано: дресс-код — спарклинг. Вот я и выгулял Dolce & Gabbana последний! Пришел в соответствии с дресскодом… Я был один, как идиот, в этом спарклинг! Все остальные пришли, как на траур! Сидел, упарился, тут ведь овчинка, меха, соболя! — жалуется звезда.

Муж Аллы Пугачевой своего гостя пожалел и поддержал, отметив, что в интерьере их с Пугачевой замка Киркоров «очень спарклинг».

— Ну куда я мог приехать оттуда, где мне не поняли? Туда, где меня поймут! Сюда! — причитает Киркоров.

Весь этот диалог Максим Галкин снял на видео и выложил в Instagram. Поклонники тоже принялись утешать Киркорова, восхищаясь его нарядом.

— Красавец, царь! — примерно к этой формуле сводились комментарии.

Ранее Пятый канал рассказывал, какую волшебную вечеринку закатил Филипп Киркоров на день рождения дочери Аллы-Виктории, которой в ноябре исполнилось семь лет.

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