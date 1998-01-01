«Упарившийся» Киркоров рассказал Галкину о своем позоре на премьере «Елок»

Непонятый общественностью Филипп Киркоров явился в короне и разноцветных мехах домой к Максиму Галкину — жаловаться, что его экстравагантный наряд оказался неуместным на премьере фильма «Елки».

— Получил приглашение, там написано: дресс-код — спарклинг. Вот я и выгулял Dolce & Gabbana последний! Пришел в соответствии с дресскодом… Я был один, как идиот, в этом спарклинг! Все остальные пришли, как на траур! Сидел, упарился, тут ведь овчинка, меха, соболя! — жалуется звезда.

Муж Аллы Пугачевой своего гостя пожалел и поддержал, отметив, что в интерьере их с Пугачевой замка Киркоров «очень спарклинг».

— Ну куда я мог приехать оттуда, где мне не поняли? Туда, где меня поймут! Сюда! — причитает Киркоров.

Весь этот диалог Максим Галкин снял на видео и выложил в Instagram. Поклонники тоже принялись утешать Киркорова, восхищаясь его нарядом.

— Красавец, царь! — примерно к этой формуле сводились комментарии.

Ранее Пятый канал рассказывал, какую волшебную вечеринку закатил Филипп Киркоров на день рождения дочери Аллы-Виктории, которой в ноябре исполнилось семь лет.