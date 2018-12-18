Политолог озвучил формулу успеха Кожемяко на выборах губернатора Приморья

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По мнению Павла Данилина, решающую роль сыграла прямая коммуникация кандидата с десятками тысяч жителей региона.

Фото: www.globallookpress.com

Олегу Кожемяко удалось заручиться поддержкой избирателей Приморского края и победить на губернаторских выборах благодаря прямой коммуникации с жителями региона, считает директор «Центра политического анализа» Павел Данилин.

По его словам, в отличие от бывшего исполняющего обязанности главы Приморья Андрея Тарасенко Кожемяко совершил порядка 50 поездок по всем районам края, при этом активно общаясь с людьми. За время предвыборной кампании кандидат в губернаторы поддерживал личный контакт примерно с 50 тысячами избирателей.

— Это грандиозное число. Прямая коммуникация серьезным образом позволила сагитировать тех людей, которые раньше в принципе не хотели идти на выборы и которые остались дома во время выборов 9 сентября. Теперь они лично знают Кожемяко, лично знают те проекты, которые он реализует, а эти проекты реализовывались опять же в их личных интересах, — цитируют Данилина «Известия».

Как ранее сообщал Пятый канал, 18 декабря Избирательная комиссия Приморского края признала Олега Кожемяко избранным губернатором. Повторные выборы в Приморье состоялись 16 декабря.

За Кожемяко отдали голоса 61,88% избирателей, а результаты сентябрьского голосования были аннулированы из-за нарушений. Тогда лидировали исполняющий обязанности главы региона Андрей Тарасенко и Андрей Ищенко. В повторных выборах ни один из них не участвовал. В конце сентября Владимир Путин назначил врио губернатора Приморского края Олега Кожемяко, возглавлявшего до этого Сахалин.

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