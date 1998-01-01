Опьянение более не считается отягчающим обстоятельством

, 1:17 Репортаж 301

Коллегия Верховного суда сегодня изменила трактовку одного из самых спорных моментов уголовного права.

Фото, видео: Пятый канал, Global Look Press, Известия/ Артем Коротаев

Коллегия Верховного суда сегодня изменила трактовку одного из самых спорных моментов уголовного права. Теперь Алкогольное или другое опьянение не считается отягчающим обстоятельством.

Например, в Средние века на Руси «пьяный проступок» карался мягче, ибо считался не по злой воле. Потом ситуация менялась туда-сюда, в СССР гайки закрутили. Украл — выпил — в тюрьму. Теперь «выпил» в этой классической формуле нуждается в уточнение. Украл — потому что выпил или выпил, потому что украл и было на что? Важный нюанс.

— Нет прямой связи и не всегда опьянение может рассматриваться как отягчающее обстоятельство. Все надо учитывать даже при серьезных преступлениях таких как убийство, — говорит адвокат Генрих Падва.

Один из самых известных адвокатов страны, конечно, рад решению пленума Верховного суда. Ведь когда Генрих Павлович начинал еще в советские времена наличие алкоголя в крови автоматически означало срок на пару лет больше. Так продолжалось до последнего времени.

— У нас, к сожалению, практика, конечно, а пьяный все отягчающее обстоятельство. То есть обвинительный уклон, как был, так и остается, — считает адвокат Генрих Падва.

С другой стороны, судей понять можно. Выпив, граждане творят страшное. Вот, например, в Брянской области местный алкоголик избивает пенсионерку — на бутылку не хватило. Если бы не прохожие, убил был.

Или Нижний Новгород — сын-алкоголик терроризирует мать. А вот уже Энгельс. Местный притон, случайные знакомые убили хозяина, потому что сигаретами не поделился.

По данным МВД за 9 месяцев этого года в России зарегистрировано почти полтора миллиона преступлений, и каждое третье совершается в состоянии алкогольного опьянения. Получается, целых 500 тысяч человек стали жертвами тех, кто злоупотребил спиртным. С другой стороны есть масса преступлений, когда уровень алкоголя в крови вообще роли не играет — размышляют адвокаты.

— Возможно, человека взяли или дает взятку в состоянии алкогольного опьянения. Ну, какая разница, находится он, когда ему принесли коррупционные преподношение в состоянии алкогольного опьянения или нет? — говорит управляющий партнер адвокатского бюро Юрий Тай.

Отдельная история — наркопритоны. Их хозяева сами изготовляют наркотики, сами употребляют. Порой, приходя в такое состояние, что забывают даже дату собственного рождения.

Справедливо ли хозяину наркопритона из Верхней Пышмы в дополнение сроку за хранение и сбыт наркотиков добавить несколько лет за то, что варил отраву он в состоянии наркотического опьянения? И как, например, определить, что именно алкоголь заставил кого-то пойти на грабеж? Сложный даже для профессиональных медиков вопрос.

— Каждый случай индивидуален, имеется в виду чувствительность, состояние в котором находится человек, типа алкоголя, если хотите его качество. А так же наличие психологических проблем, задавленных каких-то эмоций, — анализирует врач-психотерапевт Равиль Назыров.

По сути, российским судьям теперь предстоит ответить на сложный философский вопрос: что толкает людей на преступление. Сам характер или внешний фактор — алкоголь или наркотики. Как справятся с этим вызовом люди в мантиях — станет понятно через несколько месяцев, когда будут вынесены первые приговоры. С разъясняющей решение суда частью.

Но теперь функции экспертов возьмут на себя судьи. Они должен будут решить, учесть ли опьянение в качестве отягчающего обстоятельства и главное — подробно объяснить свое мнение.

Ранее Пятый кнал сообщал о том, что в Минздраве рассказали, как помочь печени пережить Новый год.

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