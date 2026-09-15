Генконсульство РФ в Германии закрыли в Бонне

Российский флаг «не захотел спускаться» с флагштока во время официальной церемонии закрытия генерального консульства России в Боннt, сообщают «Известия». Присутствующие назвали произошедшее хорошим знаком. ИЗВЕСТИЯ

После завершения церемонии генконсул России в Бонне Олег Красницкий передал триколор на хранение. Он отметил, что подобный случай уже происходил в этом дипломатическом представительстве. По словам Красницкого, в прошлый раз спускаться с флагштока «не захотело» советское знамя.

Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что российские консульские учреждения выполняли свой долг честно и уверенно. Он подчеркнул, что решение властей ФРГ о закрытии представительств не отвечает интересам обеих стран.

«Мы покидаем Германию с гордо поднятой головой, с чувством выполненного долга», — подчеркнул Нечаев.

Посол также выразил благодарность сотрудникам генконсульства за огромный объем проделанной работы и душевное отношение к соотечественникам.

«Здесь самая большая русскоговорящая диаспора. Представители республик СССР, пожалуй, всех. Тот самый случай, когда мы можем говорить о единстве народов России, которое мы отмечаем в этом году», — констатировал Нечаев.

«У нас многоконфессиональное сообщество, у нас многонациональное сообщество, как и вся Россия. Мы крепки духом, сильны, и нас на колени не поставить. Никому это пока в истории не удавалось», — заявил посол.

Нечаев пожелал сотрудникам генконсульства благополучного возвращения на Родину.

«Вы делали много добрых дел, поэтому покидаете Германию с высоко поднятой головой, с чувством выполненного долга», — заключил дипломат.

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