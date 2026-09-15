В Харьковской области российские войска сегодня выбили националистов из Ольховатки. Перед штурмом наши подразделения блокировали противника со всех сторон. Мобильные группы действовали под прикрытием артиллерии и ударных беспилотников. Подавив огневые точки, приступили к зачистке.

Освобождение Ольховатки — часть масштабной операции по ликвидации Волчанского котла. Крупные силы ВСУ окружены на северо-западе Харьковской области. О том как наши бойцы оттесняют ВСУ от российской границы — корреспондент «Известий» Денис Кулага.

Кольцо сжимается. Группировка «Север» затягивает удавку на горле противника. Карта меняется на глазах: с каждым днем сокращается территория серой зоны внутри котла и увеличивается освобожденная зона уже снаружи.

Шевченково. Еще неделю назад здесь была «серая зона» — иллюзия контроля для врага. Штурмовики 83-го мотострелкового полка пошли на прорыв. Сначала огненный вал от нашей артиллерии. Потом — танки. Точечно. Хирургически. Без анестезии.

Т-80 здесь не просто танки поддержки. Они несут дежурство на маршрутах, где ходит украинская техника. Последние месяцы здесь разворачивается не классический танковый бой, а настоящая охота. С закрытых позиций. Активизирован режим кочующих танков, бьющих по навесной траектории.

Восточнее. Великобурлукское направление. 34-я отдельная гвардейская бригада взяла Широкое. Некоторые украинские пограничники из 1-го отряда ГПСУ просто сбежали. Так как небо над котлом полностью перекрыто нашими войсками беспилотных систем. Настоящее круглосуточное разведобеспечение и бесконечные удары по позициям. Среди всего многообразия дронов есть один, которого стоит выделить. Тяжелый многоцелевой гексакоптер «Мангас».

«Очень неплохо себя показывает на уничтожении противника, боевой техники и блиндажей. А также очень нужна именно в доставке провизии и БК именно нашим подразделениям, которые находятся впереди», — сказал военнослужащий группировки войск «Север» ВС РФ с позывным «Бульбаш».

Этот коптер также минирует логистические пути отхода врага. Может работать в режиме камикадзе. Важно одно: он все видит, а сами операторы остаются незаметными.

Отдельно хочется поговорить об укрытиях, которым «Север» уделяет особое внимание. Здесь на позициях, которые находятся на приличном расстоянии от противника, делают все, чтобы с воздуха они были незаметными.

Как результат, котел в Харьковской области сжимается. Площадь сокращается до 400 квадратных километров. Шевченково и Широкое — это не просто «взяли два села». Это закрытие направлений, через которые враг мог попытаться деблокировать окружение или вывести остатки группировки.

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