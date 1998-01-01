Фото российской супермодели Натальи Водяновой в Instagram стало предметом бурных обсуждений. Красотка опубликовала на своей страничке снимок, на котором она предстала перед аудиторией сидящей на улице с тарелкой макарон в одной руке и вилкой — в другой.

Пользователей соцсети удивило не столько, что модель питается, сидя даже не в уличном кафе, а просто, судя по всему, на борту фонтана, а сколько то, что Водянова в принципе ест макароны, не боясь за свою фигуру. Впрочем, некоторые посчитали это фарсом.

Наталья Водянова. instagram.com/natasupernova/

— Такого не бывает!

— Это вы издеваетесь над нами, простыми смертными. Вы и макароны? Не верю!

— А получше места не нашла? Не пускают?

— Макарошки, значит, уплетаешь?!))))

— А модели разве едят макароны?

— Ты — не ты, когда голоден!)))

— Так необычно видеть, что человек ест из тарелки на улице! — написали критики из числа пользователей социальной сети.

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