В России усилят контроль за состоянием зданий школ и детских садов

, 6:07 51

По данным ОНФ, в настоящее время безопасность при эксплуатации многих детских учреждений оставляет желать лучшего.

Фото: www.globallookpress.com

Контроль за состоянием зданий российских школ и детских садов необходимо ужесточить. К такому выводу пришли эксперты «Общероссийского народного фронта» (ОНФ), которые предложили ввести госконтроль за техническим состоянием образовательных учреждений. Эту инициативу поддержало министерство строительства и ЖКХ, пишут «Известия».

По данным ОНФ, в настоящее время состояние многих действующих школ оставляет желать лучшего — зданиям необходим срочный ремонт, в частности, из-за изношенных коммуникаций.

— Такой контроль необходимо осуществлять в разной степени разделения полномочий на всех уровнях — муниципальном, региональном и федеральном. Нужно наделить госорганы правом запрещать использование зданий, чье техническое состояние создает угрозу для детей. Мы также считаем, что следует установить обязательное правило о регулярном проведении контрольных осмотров, чтобы предупредить использование опасных, ветхих и аварийных объектов, — пояснил координатор проекта ОНФ «Народная оценка качества» Виктор Рожков.

По словам Рожкова, многие школы, несмотря на свое удручающее состояние, эксплуатируются годами и даже десятилетиями, пока что-нибудь не случится.

На данный момент согласно законодательству, оценить техническое состояние здания можно только по заявлению физических или юридических лиц. При этом в случае выявления нарушений заключение органа местного самоуправления будет носить только рекомендательный характер.

Ранее Пятый канал сообщал о том, как для школьников в ряде российских городов учебный год закончился, не успев начаться — к 1 сентября здания находились в аварийном состоянии.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

7:54
Социологи рассказали, сколько россиян тоскуют по СССР
7:48
США продадут Турции системы ПВО Patriot
7:41
Видео: В Кузбассе объявили выговор коммунальщикам за покрашенную снежную горку
7:34
Видео: В Комсомольске-на-Амуре груз с полуприцепа едва не раздавил карету скорой помощи
7:27
Из-за мощного циклона на Сахалине закрыта жизненно важная паромная переправа
7:20
После Нового года четверть работодателей планирует сократить сотрудников
7:14
«Мы работаем практически по нулям» — Модный дом Зайцева на грани банкротства
7:08
Эммануил Виторган: «Если кто не знает, как дети делаются, я вам расскажу»
7:01
Как выбрать вкусные мандарины к новогоднему столу — 6 советов
6:40
Звезда театра и кино Галина Волчек отмечает юбилей
6:23
Поклонники заподозрили Анастасию Волочкову в алкоголизме
6:07
В России усилят контроль за состоянием зданий школ и детских садов
5:47
Пять человек, в том числе ребенок, погибли в пожаре в Удмуртии
5:29
В ЛНР заявили о гибели российского добровольца во львовской тюрьме
5:10
Лайфхак: Принцип креста или как упаковать в чемодан все необходимое
4:53
Видео: Галкин похвастал пятилетним сыном, поющим хит Эдит Пиаф
4:36
Гусман о Маслякове: «Нечего завидовать его дому-дворцу, иномаркам и квартирам»
4:15
Заявивший о нетрадиционной ориентации сын Уилла Смита замечен в объятиях девушки
3:38
Владимир Путин рассказал о новейшем российском оружии
3:19
«Ты — не ты, когда голоден»: Уплетающую на улице «макарошки» Водянову высмеяли в сети

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Пятый канал вошел в 5 самых популярных каналов ноября!

Пятый канал вошел в десятку лидеров российских телеканалов, заняв пятое место с долей 6,7% среди зрительской аудитории в возрастной категории «Все 25-59». Это новый исторический рекорд канала!

5-tv.ru

Цифры дня

«Такая работа» — лидер российского телеэфира!

10 декабря показ детектива «Такая работа» принёс Пятому каналу первое место и долю 11,6% в аудитории «Все 25-59».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Последний мент, похожий на Куценко, приедет в воскресенье

Капитан Дивов, очень напоминающий Гошу Куценко, внял нашим всеобщим мольбам и решил вернуться.

5-tv.ru

Реклама