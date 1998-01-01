В России усилят контроль за состоянием зданий школ и детских садов

Контроль за состоянием зданий российских школ и детских садов необходимо ужесточить. К такому выводу пришли эксперты «Общероссийского народного фронта» (ОНФ), которые предложили ввести госконтроль за техническим состоянием образовательных учреждений. Эту инициативу поддержало министерство строительства и ЖКХ, пишут «Известия».

По данным ОНФ, в настоящее время состояние многих действующих школ оставляет желать лучшего — зданиям необходим срочный ремонт, в частности, из-за изношенных коммуникаций.

— Такой контроль необходимо осуществлять в разной степени разделения полномочий на всех уровнях — муниципальном, региональном и федеральном. Нужно наделить госорганы правом запрещать использование зданий, чье техническое состояние создает угрозу для детей. Мы также считаем, что следует установить обязательное правило о регулярном проведении контрольных осмотров, чтобы предупредить использование опасных, ветхих и аварийных объектов, — пояснил координатор проекта ОНФ «Народная оценка качества» Виктор Рожков.

По словам Рожкова, многие школы, несмотря на свое удручающее состояние, эксплуатируются годами и даже десятилетиями, пока что-нибудь не случится.

На данный момент согласно законодательству, оценить техническое состояние здания можно только по заявлению физических или юридических лиц. При этом в случае выявления нарушений заключение органа местного самоуправления будет носить только рекомендательный характер.

Ранее Пятый канал сообщал о том, как для школьников в ряде российских городов учебный год закончился, не успев начаться — к 1 сентября здания находились в аварийном состоянии.