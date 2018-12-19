Видео: В Кузбассе объявили выговор коммунальщикам за покрашенную снежную горку

Коммунальщики города Мыски Кемеровской области выкрасили снежную горку для катания детей белой водоэмульсионной краской. Местные жители сняли это на видео и выложили в сеть. Глава города Дмитрий Иванов объявил выговор начальнику коммунального предприятия, чьи сотрудники занимались покраской снега.

Как предположили местные журналисты, в окруженном угольными разрезами городе не нашлось по-настоящему белого снега, поэтому добавить горке белизны решили с помощью краски.

— Я воздержусь от оценки профессиональных качеств работников, ведь она вполне очевидна. Руководитель предприятия «Управление организации благоустройства города» получил выговор. Я дал команду немедленно очистить горку от краски и привести ее в порядок. Приношу извинения горожанам, которым этот инцидент испортил новогоднее настроение, — прокомментировал РИА Новости ситуацию глава Мысков Дмитрий Иванов.

При этом в городской администрации рассказали, что и раньше для украшения снежных городков и горок, выстроенных к новогодним торжествам, использовались краски разных цветов.

Ранее Пятый канал сообщал о том, как белой краской выкрасили снежную скульптуру в Красноярске.