Хакеры атаковали серверы поставщика связи для ВСУ и СБУ

Серверы поставщика средств связи для ВСУ и СБУ обрушились в результате масштабной кибератаки. Они оказались заблокированы. Сотрудники лишились доступа, в том числе, к внутреннему документообороту компании и возможности пополнять базу данных новыми заказами от украинских силовиков. За сложнейшей операцией, как утверждается, стоят российские кибер-специалисты.

Для самой компании последствия колоссальные. Сбой в обслуживании клиентов, поддержке систем радиосвязи, не говоря уже о финансовых потерях. Украинские спецслужбы вынуждены были экстренно переходить на резервные каналы.. чтобы хоть как-то поддерживать коммуникацию.

Как ранее писал 5-tv.ru, заявления о том, что Украина стала полигоном для обкатки новых военных технологий, звучат все чаще. В первую очередь — систем управления боем и вооружений на основе искусственного интеллекта. И речь уже не о каком-то будущем. Появились сразу несколько фактов, говорящих о том, что ВСУ прямо сейчас могут применять такие разработки.

Сверхчеловеческие возможности обещают для Украины американские разработчики боевых дронов. Впервые человекоподобные машины попадут в зону боевых действий. Как минимум двух таких андроидов уже передали ВСУ.

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