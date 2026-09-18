«Однозначно боевое»: Памфилова рассказала о настроении перед выборами

Председатель ЦИК заявила о готовности команды к длительной работе.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru
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Памфилова рассказала о настроении перед работой на выборах
Председатель Центрального избиркома Элла Памфилова ответила на вопрос корреспондента «Известий» Игоря Балдина о настроении перед большой и долгой работой на выборах. Свое состояние она описала как «однозначно боевое».
«Все, что необходимо, сделаем для наших избирателей. Мы уверены в себе, в собственных силах. У нас сильная большая команда», — сказала Памфилова.
Глава Центризбиркома также отметила, что граждан уже ждут на избирательных участках.
Президент России Владимир Путин 16 сентября призвал россиян ответственно подойти к голосованию на выборах в Госдуму. Глава государства подчеркнул, что голос каждого избирателя имеет значение.
От выбора граждан зависит, какие политические силы будут представлять интересы людей в федеральном парламенте, в регионах и на местном уровне.
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