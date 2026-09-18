Блогера Раду Русских арестовали за демонстрацию символики сатанистов*

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 309 0

Суд Санкт-Петербурга назначил ей сутки административного ареста.

Раду Русских арестовали за демонстрацию символов сатанистов*

Фото: Instagram*/radarusskikh

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга назначил административный арест бьюти-блогеру Раде Русских за демонстрацию в соцсетях символики движения сатанистов*. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Русских задержали 16 сентября. В отношении нее возбудили дело по статье 20.3 Административного кодекса (КоАП) РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций). Суд признал блогера виновной и назначил ей сутки ареста.

Рада Русских получила известность в 2024 году, когда попыталась баллотироваться в президенты России. Для регистрации кандидатом ей нужно было собрать 300 тысяч подписей, однако она предоставила в Центризбирком только 476.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывшая участница «Дома-2» Анастасия Брагина получила условный срок по делу о незаконном изготовлении и распространении порнографических материалов. Суд назначил ей три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Прокурор просил реальное наказание в виде трех с половиной лет. Брагину задержали 19 июля после появления обнаженной на территории жилого комплекса на Волоколамском шоссе. Позже ей назначили административный арест и штраф, а в августе отправили под домашний арест.

Блогер призналась, что время под арестом заставило ее переосмыслить случившееся. Она хотела показать свою свободу, но не ожидала таких последствий.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — Движение признано экстремистским и запрещено на территории РФ.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

+18° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
84.51
0.34 97.50
0.37
Гороскоп на сегодня, 17 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:03
Среда пришла — неделя прошла: в школах может появиться новый выходной
2:50
Загадка Ауески: как смертельный вирус оказался в вакцине для собак
2:35
Книгу об Иване Грозном, написанную 500 лет назад, выставили на торги
2:18
Принц Гарри впервые вышел в свет после возвращения в Великобританию
2:00
Миллиарды на подделках: фальшивые автографы Месси и Овечкина наводнили рынок
1:45
Блогера Раду Русских арестовали за демонстрацию символики сатанистов*

Сейчас читают

«Однозначно боевое»: Памфилова рассказала о настроении перед выборами
Гадалки выманили у внучки экс-мэра Самары 30 миллионов рублей
«Мыслью иди вперед»: Верник раскрыл театральный метод Вячеслава Невинного
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен