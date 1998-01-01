Петербург перестает быть безопасным для туристов из Китая. В последнее время участились случаи ограбления гостей Северной столицы. Один из них даже попал на видео. Водитель автобуса запечатлел, как группа мужчин подбегает к толпе жителей Поднебесной и отбирает у них вещи. Причем, как отмечает очевидец, подобные случаи происходят в самом центре города. В последний раз китайцев атаковали возле гостиницы «Октябрьская» на Лиговском проспекте сразу после прибытия в город. Еще одно излюбленное место грабителей — парковка возле ТЦ «Галерея».

— Они идут за туристами, подходят, начинают грузить вещи. И тут несколько вариантов, мы начинаем с одной стороны грузить вещи, они с другой стороны открывают отсек и убегают. И это постоянно уже полгода, — рассказал Пятому каналу водитель экскурсионного автобуса.

Водитель неоднократно обращался в полицию, однако никакого результата не последовало. Стражи порядка прибывают только тогда, когда преступники уже покидают место происшествия.